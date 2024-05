Tennis, Camila Giorgi non si trova. “Ricercata dal Fisco”, soluzione al mistero?

11 maggio 2024 a

Mentre a Roma si disputano gli Internazionali, nel mondo del tennis continua a tenere banco la sparizione di Camila Giorgia. “E’ ricercata dal Fisco”, la spiegazione fornita dal Corriere della Sera sul destino dell’atleta maceratese. “Nei giorni scorsi gli esperti della Guardia di Finanza l’hanno cercata per notificarle una serie di documenti relativi ad accertamenti nei suoi confronti, visto che sono risultate pendenze nei suoi confronti, ma nulla. La Finanza l’aveva convocata il 13 aprile senza alcun esito. Non risulta presentata alcuna denuncia per scomparsa”, la ricostruzione del quotidiano dopo che è emersa la notizia del ritiro della 32enne dal circuito Wta. Secondo quanto filtra dalla Procura di Firenze sono emerse varie problematiche riguardo le dichiarazioni dei redditi sulla sua famiglia. Il sospetto di chi indaga è che possa aver lasciato l’Italia per trasferirsi negli Usa.

Altra grana per Giorgi, e per la cantante Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, è che dovrà comparire davanti al gip di Vicenza il prossimo 16 luglio, quando è stata fissata la prima udienza preliminare dell’inchiesta sui falsi vaccini Covid. Entrambe potrebbe dunque rischiare il processo dopo che, lo scorso marzo, il pm veneto Gianni Pipeschi aveva chiesto il rinvio a giudizio per 21 indagati, tra cui la cantautrice e la sportiva accusate di falso ideologico per aver chiesto di ottenere il green pass senza aver prima effettuato la vaccinazione. Le due si erano rivolte alla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu che, insieme a quattro indagati - tra cui il marito Andrea Giacoppo - ha chiesto di patteggiare la pena, richiesta che sarà vagliata in un’altra udienza non ancora fissata. La tennista risulta (falsamente) vaccinata il 15 settembre e il 10 ottobre del 2021.