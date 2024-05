Jannik Sinner, per Adriano Panatta "probabilmente ha sbagliato": ecco perché

06 maggio 2024 a

I problemi all'anca persistono e Jannik Sinner, numero 2 nel ranking Atp, ha dovuto annunciare che non giocherà agli Internazionali d'Italia di Roma al Foro Italico. Una decisione che era nell'aria dopo il ritiro al torneo Masters 1000 di Madrid. Ora l'obiettivo del campione altoatesino è di tornare in campo per il Roland Garros, dove in caso di vittoria potrebbe conquistare la vetta della classifica Atp detenuta oggi da Novak Djokovic. Tuttavia, forse qusto stop si poteva evitare, spiega Adriano Panatta intervistato a Sport 24 su Rai News 24. "Probabilmente ha sbagliato a giocare a Madrid, ma capisco le ragioni che lo hanno spinto a partecipare al torneo", ha detto il campione azzurro.

Sinner salta il Foro Italico: di Roma: "Non ho recuperato" , il problema all'anca continua

Intanto Sinner sul Roland Garros ha spiegato: "Andrò solo se sarò al 100 per 100", ha detto il campione di San Candido in conferenza stampa al Foro Italico. Il calendario poi riposta gli impegni di Wimbledon, le Olimpiadi di Parigi2024 e, infine, le Atp Finals di Torino. Al momento, però, l’altoatesino deve riposare e curare i guai all’anca destra. "Non voglio entrare nei dettagli del problema ma pensavamo non fosse grave. C’è qualcosa che non è al 100 per 100, non voglio dire cos’è. Però la cosa sicura è che se non dovesse essere curato al 100 per 100 mi fermerò per un altro po'. Io non ho fretta, curare il corpo è molto più importante di tutto il resto", ha commentato Sinner.