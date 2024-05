Internazionali tennis, Sinner rompe il silenzio sul forfait: "Il bicchiere è pieno"

05 maggio 2024 a

«Il bicchiere è abbastanza pieno per quanto fatto fino a ora in stagione. Adesso il mio obiettivo è andare a Torino alle Finals Atp». Lo ha dichiarato Jannik Sinner in conferenza stampa, al Foro Italico, dove ha spiegato le ragioni del suo forfait agli Internazionali BNL d’Italia, causato da un infortunio all’anca. «Se ho fatto qualche errore? Non lo so. Mi rendo conto che il riposo è importante, ma questo lo sapevo già - ha proseguito l’azzurro -. Ci sono infortuni che si possono prevenire e altri no, da questa situazione posso imparare e progredire. Alla mia età non si può essere perfetti e poi giocherò a Roma tante altre volte».

«A Madrid ci sono stati dei giorni in cui sentivo più dolore - ha spiegato ancora Sinner, ripercorrendo gli ultimi giorni -. Con Kotov avevo più dolore, poi il male nel match con Khachanov sembrava un po' migliorato. Sapevo che c’era qualcosa che non andava e il giorno dopo la partita con Karen la risonanza ha fatto emergere che c’è qualcosa che non è al 100 per 100».

«C’è da accettarlo anche se fa male, non solo a me ma credo a tanti tifosi. Ma sono cose che possono succedere, faccio 23 anni quest’anno e speriamo di giocare 10 anni qua...anche 15 perché no», ha continuato l’azzurro. «Speriamo di avere la possibilità di giocare a Torino davanti al pubblico italiano, tutte le partite che posso giocare in Italia sono importanti. Questo di Roma era un torneo importante anche per i punti, sono in una buona posizione per fare una bella cosa, ma è abbastanza secondario. Ora l’obbiettivo è andare a Torino», ha aggiunto Sinner, lasciando così i tifosi con l'amaro in bocca ma con la speranza di un futuro glorioso.