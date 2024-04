AS Roma e Q8 si uniscono per bonificare dall'immondizia il litorale di Ostia

Massimiliano Vitelli 30 aprile 2024 a

Continuano le attività della AS Roma a sostegno della città. Con la presidenza Friedkin, infatti, le iniziative extra-campo si sono allargate, tra impegno sociale e civile. Ultimo atto, il retake che ha visto impegnati i dipendenti della AS Roma insieme al Proud Sponsor Q8 e con il coordinamento di RomaNatura. L’attività, tenutasi il 29 aprile, ha interessato la pulizia di una parte dell’arenile di Ostia, nello specifico il tratto adiacente il Porto Turistico. Muniti di guanti, sacchi, rastrelli, pinze e tanta buona volontà, i volontari della AS Roma e di Q8 hanno bonificato dall’immondizia diverse centinaia di metri di spiaggia, riconsegnando decoro a un arenile troppo spesso abbandonato. Il progetto evidenzia la piena condivisione di valori e di impegno sociale tra la AS Roma e Q8, rafforzando la collaborazione su temi ambientali e di decoro urbano. L’operazione di lunedì fa seguito all’attività di retake già effettuata dai dipendenti della AS Roma lo scorso ottobre, quando a fruire della pulizia fu un altro tratto di spiaggia.