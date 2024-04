Sinner avanza a Monte Carlo: Struff schiantato in due set: chi trova ai quarti

11 aprile 2024 a

Jannik Sinner procede spedito sui campi in terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Il tennista di San Candido, numero due del mondo e del seeding, ha ottenuto il pass per i quarti di finale del «Rolex Monte-Carlo Masters», terzo 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 5.950.575 di euro. L’azzurro, negli ottavi di finale, ha sconfitto agilmente il tedesco Jann-Lennard Struff, numero 25 del ranking internazionale, col punteggio di 6-4 6-2. Ai quarti di finale Sinner sfiderà il vincente del match fra il danese Holger Rune e il bulgaro Grigor Dimitrov. Per confermarsi al secondo gradino della classifica mondiale, ed evitare il controsorpasso di Carlos Alcaraz, l’azzurro deve centrare almeno le semifinali a Montecarlo.

«Partita diversa rispetto a quella dell’esordio qui a Montecarlo. Mi sono sentito così e così sul campo ma sono contento di giocare nuovamente domani», ha detto Sinner, dopo il successo odierno contro Struff. «Mi piace moltissimo il tifo che si sente qui. È bellissimo per me e per tutto il tennis italiano, che sta crescendo tanto. Siamo molto vicini all’Italia qui: io cerco di trarre il meglio da questa situazione», ha aggiunto l’azzurro.