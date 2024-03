Spagna, si mette male per Rubiales dopo il bacio a Hermoso: la richiesta di condanna

27 marzo 2024 a

La Procura spagnola ha chiesto una condanna a due anni e mezzo di reclusione per l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales per i reati di violenza sessuale e coercizione nel caso del bacio non consensuale da lui dato alla giocatrice Jenni Hermoso dopo la finale dei Mondiali a Sydney, il 20 agosto 2023. Il pubblico ministero ha inviato le sue conclusioni provvisorie al Tribunale nazionale, nelle quali chiede anche una condanna a un anno e mezzo di reclusione per un reato di coercizione nei confronti dell’ex allenatore della squadra femminile Jorge Vilda; per l’ex direttore marketing della Federazione Rubén Rivera e per il direttore della squadra maschile, Albert Luque.

Oltre alla pena detentiva, il pubblico ministero chiede che Rubiales venga interdetto dal lavoro sportivo durante il periodo della sua pena, venga posto in libertà vigilata per 2 anni e gli venga vietato di comunicare con la giocatrice e di avvicinarsi lei in un raggio di 200 metri per quattro anni. Questo caso, istruito da un giudice del Tribunale Nazionale, si svolge al di fuori dell’indagine su diversi contratti della Rfef - la federcalcio della Spagna - come quello del trasferimento della Supercoppa in Arabia Saudita in cui anche Rubiales è indagato in un tribunale di Majadahonda, sfuggendo all’arresto solo perché si trovava all’estero. Ora è il momento della verità per uno degli episodi più controversi nel mondo del calcio degli ultimi anni.