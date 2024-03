AS Roma, l'avvocato del club in Procura Federale per il video hard. “Vogliono destabilizzarci”

22 marzo 2024 a

La Roma è stata ascoltata in Procura Federale per il caso del video della dipendente licenziata dopo la diffusione del filmato all'interno della società. Presenti l'avvocato Lorenzo Vitali, autore e firmatario della lettera di licenziamento della dipendente, accompagnato dal legale del club Antonio Conte. Le indagini della procura federale si stanno concentrando sull’eventuale responsabilità dei tesserati romanisti nella divulgazione del video.

Ed ecco quanto filtra da Trigoria: “Emerge chiaro che la società è vittima di un atto esterno diffamatorio volto a destabilizzare il club, l’operato è stato corretto e legittimo. Faremo tutto il possibile per fare luce sulla vicenda. Abbiamo fiducia nella procura federale e collaboriamo con tutti gli organi competenti. Per noi non sono emersi finora elementi di accusa nei confronti di calciatori delle giovanili della Roma”. Il faccia a faccia è durato circa un’ora e con la Procura guidata da Chinè la Roma ha ribadito la sua posizione e ha fatto sapere che sta investigando per scoprire chi ci sia dietro quelli che il club ritiene degli attacchi, avvalendosi anche di un importante studio penale per perseguire eventuali condotte scorrette.