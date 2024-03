Sorteggio Europa League: Milan-Roma ai quarti di finale

15 marzo 2024 a

a

a

Ci sarà un derby italiano nei quarti di finale di Europa League. Il sorteggio in corso a Nyon ha abbinato Milan e Roma. Definito il quadro dei quarti di finale (andata 11 aprile, ritorno 18 aprile) e semifinali (andata 2 maggio, ritorno 9 maggio) di Europa League dopo il sorteggio effettuato a Nyon. La finale è in programma il 22 maggio a Dublino. Vediamo nel dettaglio quali saranno gli accoppiamenti: Milan - Roma, Liverpool - Atalanta, Bayer Leverkusen - West Ham, Benfica - Marsiglia.

Video su questo argomento Roma da 10 in Europa League: come cambia il futuro di De Rossi

«Almeno conosciamo molto bene il nostro avversario...». Daniele Massaro, Brand Ambassador del Milan, commenta così il sorteggio dei quarti di Europa League contro la Roma. «Con tre squadre italiane in corsa ci poteva essere questo pericolo ma è un’altra partita rispetto al campionato, l’approccio è diverso, sono arrivate qui le migliori squadre che vogliono arrivare in fondo - commenta a Sky - Cosa ci ha lasciato la sfida con lo Slavia? La consapevolezza che molti giocatori sono cresciuti, abbiamo recuperato degli infortunati e ci sarà tempo per prepararci bene per questa competizione che è il nostro obiettivo primario». E su De Rossi: «Sta lavorando bene, sin dalla prima partita ha fatto vedere la sua personalità, ha avuto la fiducia di tutti i giocatori, con la consapevolezza che dovevano fare qualcosa in più per recuperare in campionato e continuare in Europa League».