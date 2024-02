Atletica, Roma è pronta per gli Europei 2024: le grandi stelle nella Capitale

19 febbraio 2024 a

La città di Roma è pronta per ospitare le stelle della grande atletica leggera che si preparano a illuminare il cielo della Capitale. Dal 7 al 12 giugno lo Stadio Olimpico, il Parco del Foro Italico e i luoghi più iconici della città faranno da cornice ai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, presentati oggi ufficialmente nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio. L’evento sportivo internazionale, organizzato dalla Fondazione EuroRoma 2024 (partecipata da Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute, FIDAL) e da European Athletics, torna in Italia a cinquant’anni esatti di distanza dall’ultima edizione ospitata nel 1974, anche allora nella Capitale, e precederà di cinquanta giorni l’avvio delle gare di atletica ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi. A Roma i grandi campioni dell’atletica si esibiranno per sei giorni consecutivi e saranno i protagonisti di una competizione articolata in 11 sessioni complessive di gara e 24 diverse discipline. Le medaglie in palio saranno 141 e, ad oggi, quasi 1.600 atleti appartenenti a 47 federazioni europee compongono la lista preliminare delle iscrizioni alle gare, che verranno completate entro il 30 maggio.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenute le più importanti istituzioni politico-sportive, tra cui il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il presidente della Fidal e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei, il presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov, il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il presidente dell’Istituto del Credito Sportivo Beniamino Quintieri, l’Assessore di Roma Capitale ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e l’Assessore della Regione Lazio all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità Elena Palazzo.

Ha partecipato alla conferenza stampa anche una rappresentanza di atleti della Nazionale italiana composta da Antonella Palmisano, Massimo Stano, Mattia Furlani, Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli. «Attendiamo tutti con entusiasmo il ritorno del nostro principale evento in uno dei luoghi più iconici dello sport, lo Stadio Olimpico. Insieme ai Giochi Olimpici di Parigi e agli Europei di calcio, sarà un anno incredibile per tutto lo sport europeo. Non vediamo l’ora che Roma 2024 diventi un momento di celebrazione collettiva per l’atletica in Europa», ha sottolineato Dobromir Karamarinov, presidente di European Athletics.