Neymar, nuovi guai per il calciatore. Chi lo porta in tribunale

Luca De Lellis 01 febbraio 2024 a

a

a

Per alcuni giovani ha rappresentato un idolo calcistico, un campione che ha offerto un cocktail di eleganza e spettacolo al servizio degli spettatori brasiliani ed europei per un decennio. Molti altri, invece, includono Neymar Jr nell’enorme cerchia di coloro che avrebbero potuto dare tanto di più al calcio ma che hanno preferito farsi notare quasi di più per i loro eccessi nella vita privata. Un simil-Adriano “l’Imperatore” di memoria interista. Sì, perché la vita fuori dal campo dell’ex Barcellona e Psg - ora nababbo d’Arabia in forza all’Al-Hilal di Milinkovic-Savic – è stata spesso e volentieri sregolata. Nonché piena di situazioni ingarbugliate e spiacevoli nel rapporto con le donne. L’ultima notizia sul suo conto, infatti, arriva direttamente dall’Ungheria, più precisamente dall’ex modella, ora grossista a Budapest, Gabriella Gaspar. La ragazza ha intentato una causa civile contro Neymar sostenendo di avere una figlia di 10 anni con il calciatore che, però, non ne ha mai voluto sapere nulla. Ma riavvolgiamo il nastro per comprendere meglio la vicenda. Secondo quanto riportato dal Daily News ungherese e confermato dalla rivista di gossip brasiliana Caras, Gabriella Gaspar vorrebbe che Neymar riconoscesse la sua presunta figlia – sarebbe il terzo con altrettante donne diverse - e gli chiede anche gli alimenti retroattivi di tutti in questi anni in cui il 31enne brasiliano e la sua famiglia hanno cestinato i suoi messaggi social e le lettere a loro indirizzate.

Video su questo argomento Neymar si collega con Bolsonaro: endorsement per le presidenziali

A quanto ammontano le spese sostenute per sostenere la bambina? I legali dell’ex modella hanno avanzato una richiesta da 30mila euro al mese per 10 anni, che sommati fanno 3.6 milioni di euro. Insomma, una cifra non da ridere neanche per uno che dovrebbe percepire dalla società araba 80 milioni l’anno. (Piccolo excursus: senza peraltro aver quasi mai giocato fino a questo momento con la nuova maglia, data la rottura del legamento crociato del ginocchio il 17 ottobre scorso). In più la donna, che afferma di aver avuto un rapporto sessuale con Neymar nel 2013 in Bolivia durante una trasferta della Seleçao, ha richiesto anche che venga operato il test del DNA per accertare la paternità del calciatore. La piccola si chiama Jazmin Zoe, e potrebbe essere la terza creatura di Neymar Jr. Che intanto sembra non conoscere la parola pace.