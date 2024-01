Calciomercato Roma, Angeliño inizia la sua avventura italiana: le cifre dell'operazione

Filippo Biafora 29 gennaio 2024 a

Il secondo acquisto del calciomercato invernale della Roma (dopo Huijsen) e il primo rinforzo per De Rossi. Ieri si è definitivamente sbloccata la trattativa legata ad Angeliño - ma non era in discussione già da 4-5 giorni - e il terzino sinistro di proprietà del Lipsia si è imbarcato alla volta dell’Italia per iniziare la sua avventura in giallorosso. Il classe 1997 è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino alle 10 di mattina, dopo essere partito da Istanbul con il volo TK 1861, poi si sottoporrà alle visite medico di rito propedeutiche alla firma sul contratto. L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro, cifra simile a quella che avrebbe dovuto pagare il Galatasaray alla ventesima presenza dello spagnolo. Ma i turchi hanno deciso di non farlo più scendere in campo per non far scattare l’obbligo di riscatto, arrivando poi all’interruzione anticipata del prestito con il Lipsia, che lo ha girato alla Roma, le cui priorità di mercato sono cambiate dopo l’arrivo di De Rossi e l’esonero di Mourinho.

Adesso andrà trovata una soluzione per quanto riguarda le liste. In Serie A la Roma ha infatti terminato gli spazi degli over 22 utilizzabili e per registrare l’ex Manchester City dovrebbe escludere un calciatore attualmente presente nell’elenco (il tagliato non giocherebbe più in campionato fino a fine stagione). Discorso diverso per l’Europa League, dove il club capitolino deve fare i conti con i limiti del transfer balance imposti dall’Uefa e dovrebbe formalizzare una cessione, anche in prestito secco, per inserirlo nella lista europea. C’è ancora qualche giorno di tempo per lavorare in uscita.