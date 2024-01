Calciomercato Roma, tutto fatto per Huijsen. Telefonata di Mourinho per sbloccare la trattativa

Filippo Biafora 05 gennaio 2024 a

La Roma ha trovato il suo difensore centrale per gennaio: Dean Huijsen. Negli scorsi giorni Il Tempo aveva anticipato il pressing dei giallorossi per il classe 2005 della Juventus, scelto come primo obiettivo dopo il passo indietro nella trattativa con Leonardo Bonucci. E ora, dopo ore di continue telefonate e un’opera di persuasione nei confronti del club bianconero, è arrivata la fumata bianca. Il calciatore, nato ad Amsterdam, arriverà già in giornata nella Capitale per poi sottoporsi immediatamente alle visite mediche di rito e alla firma sul contratto che lo legherà alla Roma fino al prossimo 30 giugno, visto che l’affare è stato concluso con un prestito secco oneroso da 700mila euro. La Juve, che aveva già un accordo con il Frosinone, ha mantenuto il punto e non ha permesso l’inserimento di alcun diritto di riscatto per il giovane talento, che è pronto a rinnovare fino al 2028 con i bianconeri. Una strada che ha permesso di sbloccare l’affare. E, nei giorni in cui Tiago Pinto ha dato l’addio alla Roma, c’è da evidenziare anche lo zampino di José Mourinho: il tecnico portoghese - che conosce bene la famiglia del suo nuovo giocatore - ieri sera ha contattato personalmente Cristiano Giuntoli per convincere il dirigente juventino a dare il via libera all’affare. Che è poi arrivato e comprenderà anche il passaggio di Luigi Cherubini a Torino. Huijsen sarà subito disponibile per il trittico terribile di partite contro Atalanta, Lazio (in Coppa Italia) e Milan.