Gigi Riva, un malore preoccupa tutti. Ora l'operazione al cuore

Paura per Gigi Riva. La bandiera del Cagliari si trova attualmente in ospedale, al Brotzu del capoluogo sardo, in seguito a un malore accusato un paio di giorni fa. L’ex calciatore dovrà essere operato al cuore, anche se le sue condizioni sono attualmente migliorate. ’Rombo di tuono’ si trovava in casa quando si è sentito male all’improvviso, i familiari si sono spaventati e hanno chiamato i sanitari che sono intervenuti immediatamente. È stato quindi ricoverato al reparto di Cardiologia ed è stato sottoposto ad accertamenti. Dovrà quindi sottoporsi, a breve, ad un intervento.

Intanto sui social i tifosi del Cagliari, ma non solo, hanno riempito le pagine social del club sardo, ufficiali ma pure di fan, di messaggi di incoraggiamento e di auguri per Riva. «Uno stragrande in bocca al lupo a Gigi Riva che è ricoverato da ieri in ospedale a Cagliari- si legge su una delle pagine fan del Cagliari- Due giorni fa si era sentito male ma ora la situazione sembra essere notevolmente migliorata e a breve dovrà essere sottoposto a un piccolo intervento al cuore. Dai Gigi, ti rivogliamo in forma il prima possibile!». Carmelo, a nome di tutti i tifosi d’Italia, scrive: «Rombo di tuono tutta Italia ma soprattutto noi Sardi siamo tutti con te!!!». Riva ha compiuto 79 anni lo scorso 7 novembre.