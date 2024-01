Mourinho lascia Trigoria tra l'amore dei tifosi: "Tirana è per sempre"

16 gennaio 2024 a

Un addio sofferto che lascerà sicuramente straschici sul prosieguo dell'annata giallorossa. José Mourinho non è più l'allenatore della Roma e, al suo posto, arriverà Daniele De Rossi.

Lo Special One ha abbandonato il centro Fulvio Bernardini a bordo di un'automobile mentre i tifosi giallorossi raccolti fuori Trigoria gli hanno urlato in faccia il loro amore: "Grazie mister" e "Tirana è per sempre" tra le frasi più toccanti della tifoseria giallorossa.