Roma verso De Rossi. Friedkin furioso con Mourinho: "Inaccettabile"

Dopo l'esonero di José Mourinho sarà con ogni probabilità Daniele De Rossi il nuovo allenatore della Roma. L'ex capitano giallorosso è l'ipotesi più concreta e sono già in corso contatti con la società. La notizia è arrivata in mattinata e ha avuto l'effetto di una bomba: la Roma ha annunciato che "José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato". Nella nota della società Dan e Ryan Friedkin, i proprietari del club giallorosso, esprimono il loro ringraziamento al tecnico portoghese "a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso". Padre e figlio sottolineano i "grandi ricordi" legati alla gestione dello Special One ma chiariscono che "nel migliore interesse del Club" è "necessario un cambiamento immediato".

Svolta Roma, esonerato Mourinho: "Serve un cambiamento immediato"

Dietro alle dichiarazioni dal tono istituzionale, una rottura profonda. Secondo quanto trapela la decisione finale di silurare Mou è stata presa da Dan Friedkin. Lui e il figlio ritengono "inaccettabile" quanto visto negli ultimi tempi. Risultati considerati scadenti e un'amara constatazione: la Roma non aveva così pochi punti dal campionato dal 2002-2003. Ora il compito di invertire la rotta, salvo colpi di scena, sarà affidato al cuore giallorosso De Rossi.