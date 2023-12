Superlega, la Corte di Giustiza Ue gela UEFA e FIFA: “Abuso dominante e monopolio”

21 dicembre 2023 a

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sancito l'abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa sull'organizzazione delle competizioni di calcio in Europa. Viene quindi accolto il ricorso presentato dall'European Superleague Company il 27 maggio 2021. Questo in particolare quanto ha stabilito la Corte Ue: "Le norme FIFA e UEFA sull'approvazione preventiva di competizioni calcistiche, come la Superlega, sono contrarie al diritto dell’UE sono contrari al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi. Le regole FIFA e UEFA subordinano alla loro previa approvazione qualsiasi nuovo progetto calcistico inter club, come ad esempio la Superlega e il divieto ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni sono illegali. Non c'è quadro normativo FIFA e UEFA che garantisca che siano trasparenti, oggettive, non discriminatorie e proporzionate. Allo stesso modo, le norme che conferiscono alla FIFA e alla UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti connessi a tali concorsi sono tali da restringere la concorrenza, data la loro importanza per i media, i consumatori e telespettatori nell’Unione europea".

"FIFA e UEFA stanno quindi abusando di una posizione dominante. Inoltre, a causa della loro natura arbitraria, le regole su approvazione, controllo e sanzioni devono essere considerate restrizioni ingiustificate alla libertà di fornire servizi", un altro passaggio del dispositivo dei giudici. Parole che scateneranno il finimondo all'interno del mondo del pallone.

Bernd Reichart, Ceo di A22 Sports Management, costituita per sponsorizzare e assistere la creazione della nuova Superlega, ha reagito così alla notizia: “Abbiamo ottenuto il Diritto di Competere. Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è LIBERO. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro. Per i tifosi proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Superlega. Per i club, le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite”.