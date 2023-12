Superlega, Al Khelaifi gela la sentenza: "Non cambierà nulla"

21 dicembre 2023 a

«Non capisco tutto questo rumore per questa sentenza. Questo progetto Superlega esce sempre con le stesse presentazioni: si parla di libertà, ma non c’è libertà». Lo ha detto Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg e dell’ECA, nel corso di una conferenza stampa online dopo la sentenza della decisione della Corte Ue in favore della Superlega che si era appellata contro il monopolio da parte di Uefa e Fifa.

«Ho ricevuto 50 telefonate da club diversi, c’è un valore che noi difendiamo. Noi lavoriamo per i club e i partecipanti del mondo del calcio. Siamo orgogliosi di questo progetto con la Uefa, siamo orgogliosi della Champions League», aggiunge. «Tutti noi facciamo parte del calcio e continuiamo a lavorare per ciò che possiamo cambiare nelle competizioni. Il nostro obiettivo - ribadisce - è questo. Non cambierà niente con questa sentenza, ci renderà solo più forti e migliori».