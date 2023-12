Calcio, Lukaku e Zalewski squalificati. Cosa decide il giudice sportivo

12 dicembre 2023 a

a

a

Squalifica per una giornata e multa di 3mila euro a Federico Fazio della Salernitana, «per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli ufficiali di gara, una critica irrispettosa avvicinandosi al quarto ufficiale in modo scomposto». Una giornata anche a Davide Calabria del Milan, Ondrej Duda del Verona, Romelu Lukaku e Nicola Zalewski della Roma, Ruan Netto Tressoldi del Sassuolo, tutti espulsi nell’ultima partita di campionato, oltre a Joao Diogo Fonseca Ferreira dell’Udinese e per Joan Gonzalez Canellas del Lecce, entrambi diffidati e alla loro quinta sanzione.

Osimhen vince il Pallone d'oro africano

Sono queste le principali decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, in merito alla 15esima giornata di Serie A disputata nell’ultimo weekend. Multe anche a Napoli (10mila euro), Juventus (7mila), Atalanta e Salernitana (4 mila), Udinese (3mila), Hellas Verona e Lecce (2mila, Genoa (1.500) e Roma (1.000) in ordine al comportamento dei loro sostenitori.