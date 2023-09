Rugby, Italia travolta dalla Nuova Zelanda. L'impressionante haka degli All Blacks

29 settembre 2023 a

a

a

L'Italia a Lione contro la Nuova Zelanda subisce una sconfitta pesantissima ai mondiali di rugby. La partita è iniziata come sempre con l'haka degli All Blacks, la tradizionale danza guerriera, rito propiziatorio per la sfida sul campo. A questo link e qui sotto il video dell'haka neozelandese nello stadio di Lione.

La partita, come anticipato, non ha avuto storia. Il punteggio finale dice tutto: 96-17. L’Italia è stata travolta nel terzo match del Girone A della Coppa del Mondo di rugby. A Lione sono state 14 le mete subite dagli azzurri del Ct Kieran Crowley, andati invece a segno con il calcio piazzato di Tommaso Allan al 10’, con la meta di Ange Capuozzo al 48’, trasformata ancora da Allan, e quella di Montanna Ioane all’81’, trasformata da Paolo Garbisi. È il primo - pesantissimo - stop per la Nazionale nella rassegna iridata, dopo le vittorie nei primi due turni contro Namibia e Uruguay. Prossima sfida il 6 ottobre contro i padroni di casa della Francia, con la qualificazione ai quarti di finale appesa a un filo.