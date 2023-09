Pallavolo, Italia-Francia 3-0: la Nazionale annienta tutti e vola in finale all'europeo

Valentina Lo Russo 14 settembre 2023 a

E finale sia. Anche troppo facile la strada per gli azzurri che battono la brutta copia della Francia e agganciano la finalissima di Roma, da giocare domani sera alle 21 contro la Polonia che si è sbarazzata intanto della Slovenia. Certamente tutti ci aspettavamo di soffrire di più, invece la Francia ha reso vita facile ad un'Italia già di per sè agguerritissima. Un netto 3-0, fuori da ogni pronostico, sancisce l'aggancio degli azzurri al podio sicuro, ma soprattutto a quella finale che fino a qualche settimana fa vedevamo lontanissima. Eccolo invece, il sogno ad un passo. Ottenuto pian piano, con pazienza e determinazione.

La cornice è quella delle grandi occasioni con un Palasport esaurito e tanta voglia di festeggiare. Diecimila persone che non aspettavano altro che godersi lo spettacolo. Il primo set è in linea con le aspettative del pubblico, le due squadre si equivalgono, si gioca sul filo di lana finchè gli azzurri vanno in sofferenza, ma poi rimontano fino a chiudere il parziale per 25-21. Spicca l'ottimo servizio di Sbertoli. Qualche errore grossolano nella metà campo francese e una difesa incredibile da parte dei nostri è ciò che fa la differenza. Nel secondo gli azzurri continuano sulla stessa falsariga, sfoderando un gioco lineare e ordinato, frutto dell'ottima distibuzione di capitan Gianelli, sempre lucidissimo. La squadra gli gira intorno con grande serenità mentre i galletti si mostrano un po' troppo fallosi. Giani prova a cambiare ma non c'è nulla da fare contro questa Italia. Il secondo set si chiude 25-19.

Il terzo vede ancora una Francia che sembra persa, orfana di due titolari ma che riesce a recuperare nel finale di set. Unico momento che vede gli azzurri in difficoltà, ma bravi a tenere botta e a soffrire fino a chiudere per 25-23 con ultimo errore in servizio dei francesi. Un'Italia concreta che punto dopo punto non perde mai la pazienza, mai il coraggio. Si rischia quando è il caso, si gioca più prudenti a seconda del momento: è questa l'Italia targata Fefè De Giorgi, una squadra sicura dei suoi mezzi e completa in tutti i reparti. Tutto questo però sarà da dimostrare domani contro una Polonia in grandissima forma. Il PalaEur è pronto e vestito a festa, tocca solo agli azzurri farlo esplodere e tornare sul tetto del mondo.