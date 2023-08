Francia, acque della Senna inquinate. Olimpiadi 2024 a rischio

20 agosto 2023 a

a

a

Una prova di nuoto nella Senna, nell’ambito di una gara di triathlon valida come test pre-Olimpiadi in vista di Parigi 2024, è stata cancellata a causa di un numero eccessivo di batteri E.coli nell’acqua. È la terza volta che accade e solleva domande sulla possibilità di svolgere le gare in occasione delle prossime Olimpiadi, nonostante le assicurazioni degli organizzatori.

Roma salta nel Metaverso per gli Europei di Atletica del 2024

Il triathlon è stato cambiato in duathlon, con solo ciclismo e corsa, dopo che le analisi della qualità dell’acqua non offrivano le «garanzie necessarie», ha fatto sapere il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi e le autorità del World Triathlon. La stessa soluzione è stata raggiunta per una prova di para-triathlon mentre la Coppa del mondo di nuoto in acque libere è stata cancellata del tutto all’inizio di questo mese. Sull’alta concentrazione di E.coli «è in corso un’indagine per trovare la causa ma, ad oggi, non abbiamo ancora trovato una spiegazione», ha dichiarato Pierre Rabadan, vicesindaco di Parigi incaricato dello Sport e delle Olimpiadi. «Non ce l’abbiamo fatta per molto poco», ha aggiunto il ministro dello sport francese Amelie Oudea-Castera, definendo però la situazione «estremamente incoraggiante, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Ripeto, saremo pronti».