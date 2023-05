Nba playoff, via alle finali di Conference: dove vedere le sfide di basket

Francesco Forgione 16 maggio 2023 a

NBA: al via le finali di Conference! Boston contro Miami ad est, Denver contro Los Angeles Lakers ad ovest in un remake delle sfide avvenute nel 2020 nella bolla d’Orlando quando ad avere la meglio furono i gialloviola sulle ali di un inossidabile Lebron James. Partiamo dalla finale della Eastern Conference: la sfida tra Boston Celtics e Miami Heat vede i primi nettamente favoriti sulla carta, ma occhio ai ragazzi di coach Erik Spoelstra. Gli Heat, dopo aver chiuso la regular season in ottava posizione, hanno eliminato in successione i temibili Bucks di Antetokounmpo con un 4-1 e i New York Knicks in sei gare. Grazie ad uno straordinario Jimmy Butler ed un lungo come Bam Adebayo, Miami vuole provare un altro colpaccio e strappare il pass per le “NBA Finals”. Dalla parte opposta trovano dei Boston Celtics con un Jayson Tatum in grande spolvero, autore di una prestazione mostruoso in gara-7 contro i Sixers: 51 punti e 13 rimbalzi che hanno permesso ai biancoverdi di aggiudicarsi la serie. La franchigia allenata dal giovane Joe Mazzula ha diverse frecce al proprio arco: oltre al già citato Tatum, può contare sul talento di Jaylen Brown e sulla solidità di Brogdon e del centro Williams. Serie aperta ma con i Celtics che ai nastri di partenza sembrano avere qualcosa in più. Si inizierà con Gara-1 nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 maggio alle 2.30 diretta Sky Sport NBA.

Andando ad Ovest, c’è la supersfida tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, tra Nikola Jokic e “The Chosen One” Lebron James. I Nuggets dopo aver terminato la stagione da primi con un record di 53-29, hanno eliminato facilmente Minnesota e nell’ultima serie si sono imposti 4-2 sui Phoenix Suns di Booker e Kevin Durant grazie alle prodezze del gigante serbo. Non solo Jokic (autore di una tripla doppia da 29+13+12 nell’ultima sfida), Denver può contare anche sul grande talento di Jamal Murray che dopo l’infortunio della scorsa stagione, è tornato a far brillare gli occhi al pubblico grazie alle sue prestazioni( quest’anno 20 punti di media conditi da 4 rimbalzi e 6 assist). A contendere il titolo ovest ai Nuggets, ci sono i Los Angeles Lakers. I gialloviola hanno il morale alle stelle dopo che nell’ultimo turno hanno eliminato i campioni in carica di Golden State con un 4-2 finale. Le due stelle della squadra, neanche a dirlo, sono Lebron James ed Anthony Davis. Il 38enne di Akron, alla sua ventesima stagione nella lega, sembra non sentire il peso degli anni grazie alla sua impressionante fisicità accompagnata da numeri straordinari: 29 punti, 8 rimbalzi e 7 assist in questa stagione per il “Re”. Il suo braccio destro, Davis, pur condizionato dagli ormai periodici infortuni, si è dimostrato un’All-Star tenendo medie di 26 punti e oltre 12 rimbalzi. Il confronto si prevede molto equilibrato e ricco di emozioni, si partirà stanotte con appuntamento alle 2.30 su Sky Sport NBA. I Playoff sono entrati nella fase calda: Chi riuscirà a vincere le finali di Conference, ma soprattutto quale franchigia alzerà il titolo NBA 2023? Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.