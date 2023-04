Festa scudetto, Napoli-Salernitana posticipata a domenica

27 aprile 2023 a

La partita tra Napoli e Salernitana si giocherà di domenica 30 aprile. Ad annunciarlo è il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di una conferenza stampa convocata al termine di un vertice che si è tenuto a Piazza del Plebiscito, in Prefettura. L’orario della partita, che era prevista sabato 29 alle 15, è stato fissato dalla Lega Serie A alle 15 di domenica 30 aprile. «Il taglio dato dalla stampa è che sia stata fatta una scelta per profili di ordine pubblico - ha detto il prefetto Palomba - ma le ordinanze possono essere anche per necessità pubbliche: questo fine settimana è un periodo particolarmente complesso con una serie di eventi proprio a Fuorigrotta. Saranno giornate particolarmente convulse e il mantenimento della giornata del sabato avrebbe determinato la necessità di predisporre servizi tanto nella giornata di sabato, tanto di domenica, con risorse duplicate» afferma Palomba.

Tra gli eventi in calendario sabato a cui fa riferimento il prefetto da ricordare il Comicon che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare, a distanza di pochi metri dallo Stadio Maradona. Nella poco lontana Piscina Scandone, sempre a Fuorigrotta, sono in programma le gare dei campionati di pallanuoto. Di fronte alla Scandone, al PalaBarbuto, è previsto l’incontro del massimo campionato di pallacanestro tra Gevi Napoli e Carpegna Prosciutto Pesaro.