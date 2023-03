Roma, Pellegrini non si ferma dopo i 30 punti di sutura: i tempi di recupero

13 marzo 2023 a

a

a

Lorenzo Pellegrini non lascia da sola la Roma. Il numero 7 giallorosso si è sottoposto questa mattina ad una tac di controllo dopo la ferita lacero contusa in zona fronto-parietale che ha riportato nella sfida di giovedì scorso contro la Real Sociedad nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. José Mourinho, dopo non averlo potuto convocare per la partita con il Sassuolo, però può sorridere: l’esame strumentale è andato bene e come in un primo momento ha dato esito negativo, non rivelando fratture o lesioni, o qualsiasi altro tipo di problema che gli avrebbe impedito di giocare. Pellegrini, sottoposto immediatamente a sutura a Villa Stuart, potrà allenarsi e poi giocare con i baschi (tre giorni dopo è in programma il derby contro la Lazio) utilizzando un caschetto predisposto per la protezione della ferita. I 30 punti di sutura sulla fronte non fermano il classe 1996, pronto a fare gli straordinari in un momento clou della stagione della Roma.