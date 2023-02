Empoli, l'app per superare la burocrazia del calcio: i segreti di GeCo

Christian Campigli 28 febbraio 2023 a

Un click per lo sport. Uno strumento semplice, chiaro e che può offrire nuove soluzioni per tutti gli appassionati. Un'applicazione già oggi usata da oltre mille club sparsi in Italia. Sia tra i dilettanti che in ambito giovanile. E di varie discipline. Senza dimenticare tre prestigiosi club di calcio professionistico: l'Empoli in serie A, il Pisa tra i cadetti e la Reggiana, che attualmente milita in Serie C. Dai pagamenti delle iscrizioni alla gestione dei campi, dal materiale tecnico alla fatturazione elettronica, dalla consegna di certificati medici alle convocazioni. Quello che una volta occupava polverosi scaffali pieni di carta, oggi viene superato grazie ad un normale cellulare. Una vera e propria rivoluzione, che in un click bypassa la farraginosa burocrazia italiana.

Sporteams ha sviluppato GeCo, un gestionale dedicato alle società sportive che permette la digitalizzazione di tutte le attività contabili e amministrative. “Le applicazioni diventano anche il modus per creare una community sportiva dove poter raggiungere tutto il mondo sportivo: dai dirigenti delle associazioni, agli allenatori, ai genitori degli atleti, fino ad arrivare agli stessi atleti e ai tifosi – ha affermato Luca Bassilichi, direttore generale di Sporteams -. La nostra ambizione è quella di far aumentare i ricavi del mondo dello sport attraverso le nuove funzionalità highlights 4.0. e team manager 4.0“.

L'applicazione, oltre all'uso più strettamente lavorativo, ne ha uno anche più ludico: quello cioè di mettere in contatto altri appassionati di sport. Dai dirigenti delle associazioni agli allenatori, dai genitori degli atleti fino ad arrivare agli stessi atleti e ai tifosi il programma è riuscito a creare una sorta di micromondo. GeCo viene quotidianamente usata da oltre mille club. Nel calcio come nel basket, nel rugby come nell'hockey senza dimenticare il pattinaggio artistico e a rotelle. E, soprattutto, le tre compagini di calcio professionistico.