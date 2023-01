Carlo Tavecchio morto all'improvviso, addio all'ex presidente Figc. Calcio in lutto

28 gennaio 2023 a

a

a

Il calcio italiano è in lutto: è morto all'improvviso Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio, aveva 79 anni. Era l'attuale numero 1 del Comitato regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti. L'ultima uscita ufficiale due settimane fa in occasione dell'assemblea della Lnd Lombardia, poi i problemi di natura polmonare lo avevano costretto mercoledì scorso al ricovero in un ospedale brianzolo.

"Con sgomento, i componenti del Consiglio direttivo del Crl con i collaboratori e dipendenti tutti del comitato e delle delegazioni, piangono l’improvvisa scomparsa del presidente del Comitato regionale Lombardia Carlo Tavecchio", è il messaggio commosso del Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti. "Non vogliamo qui ricordare il prestigioso e inimitabile curriculum sportivo del presidente, già dirigente di società e dirigente federale partito dal Comitato lombardo per approdare alla presidenza della Lega nazionale dilettanti, prima, e della Federazione italiana gioco calcio, poi, mettendosi di nuovo a disposizione del Crl dal 9 gennaio 2021, ma vogliamo tenere impresso nelle nostre menti e nei nostri cuori l’uomo brillante, dallo smisurato spirito di servizio e battagliero nel portare avanti tutte le istanze in favore del tanto amato mondo del volontariato e del sociale espresso dal calcio dilettantistico e giovanile", scrivono dal Comitato, "caro presidente, hai corso per tutta la tua vita a massima velocità: ora riposa in pace. Nel rivolgere un pensiero di stretta vicinanza a tutti i familiari, la signora Eugenia, la figlia, i nipoti e non ultimo il consigliere Mario Tavecchio, si comunica che data e luogo delle esequie verranno resi noti con prossima comunicazione".