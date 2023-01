Calciomercato Roma, Zaniolo dice no al Bournemouth: rifiutata l'offerta

Filippo Biafora 27 gennaio 2023 a

a

a

Una missione che non ha portato i frutti sperati e che si è conclusa con un “no, grazie”. La trattativa per il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Bournemouth si è arenata per il rifiuto del giocatore della Roma, con Tiago Pinto che aveva trovato un’intesa con il club inglese sulla base di circa 27 milioni di euro, più altri 3 di bonus e anche un 10% dell’eventuale futura rivendita del calciatore (una parte della cifra sarebbe finita nelle casse dell’Inter, che vantava i diritti sul 15% del cartellino). Ma l’affare è saltato per via del rifiuto definitivo di Zaniolo di trasferirsi nella società che occupa attualmente il 17° posto della Premier League a pari punti con il Wolverhampton. Il Bournemouth in giornata ha incontrato l’entourage dell’attaccante giallorosso, che ha valutato l’offerta economica e l’ha però rispedita al mittente: sul piatto c’era un ingaggio più che allettante, ma sono sorte alcune divergenze sul progetto. E la strada che doveva portare Zaniolo Oltremanica si è quindi impantanata.

A pochi giorni dalla fine del calciomercato l’opzione più probabile è una permanenza del giocatore alla corte di José Mourinho, che già dopo la partita con lo Spezia si era detto pessimista su una possibile soluzione che potesse accontentare tutti. Il Milan resta sempre vigile sul ragazzo e magari nelle ultime ore della finestra dei trasferimenti potrebbe tentare un ultimo colpo di coda. Ma per ora la via verso Bournemouth si è chiusa.