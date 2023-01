Pelé, il patrimonio anche ai due nipoti "segreti"

Alessandra Zavatta 18 gennaio 2023 a

L'eredità di Pelé andrà anche ai nipoti «segreti». Una quota dei tredici milioni di sterline lasciati dal calciatore brasiliano dovranno essere divisi anche con Octavio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento. La mamma, Sandra Regina, è la figlia che Pelé non ha mai voluto riconoscere nonostante il test del Dna lo certificasse come padre.

Nel testamento il tre volte campione del mondo si è, però, ricordato lei. E l'ha inserita tra gli eredi insieme agli altri sei figli. Ma Sandra, frutto di una storia d'amore con una donna delle pulizie, è morta di tumore nel 2006. Così, un giorno prima di morire il 28 dicembre scorso Pelé ha voluto incontrare i due nipoti «segreti». A cui ora potrebbe andare parte del patrimonio del campione. Che, invece, aveva riconosciuto un'altra figlia illegittima, Flavia Kurtz, avuta dalla giornalista Lenita Kurtz nel 1968. «Eravamo eccitati all'idea di incontrarlo», raccontano al quotidiano britannico Daily Mail i due nipoti. «Sapevamo delle battaglie legali. Ma per noi era più importante conoscere il nonno, una parte della nostra famiglia».