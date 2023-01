Napoli-Juve, Allegri scappa e Spalletti lo insegue per la stretta di mano: tra i mister finisce così

Giada Oricchio 14 gennaio 2023 a

Cosa succede se un allenatore toscano batte un altro allenatore toscano per 5-1? Che a fine partita si consuma un siparietto storico. Ieri, venerdì 13 gennaio, allo stadio Maradona, il Napoli di Luciano Spalletti ha rifilato una manita e una lezione di calcio alla Juventus.

Ora, è noto che i due tecnici non siano grandi amici e che si siano punzecchiati più volte. Lo hanno fatto anche alla vigilia della partita, molto importante per la classifica. Poi il duello dialettico ha lasciato il posto a quello sul campo e al triplice fischio fine di ogni ostilità. Ma l’istrionico Luciano Spalletti da Certaldo ha dato vita a una gag niente male.

Si è avvicinato a Massimiliano Allegri per scambiare il consueto segno di sportività, ma il tecnico bianconero ha tirato dritto facendo finta di non vederlo. Marciava a piè spedito nella speranza di guadagnare gli spogliatoi in tempo, ma Spalletti lo ha seguito imperterrito con la mano tesa e soprattutto con un’espressione tanto buffa quanto sarcastica finché il collega non ha ceduto. Saluto e pacca sulla spalla. Il momento è stato ripreso dalle telecamere di Dazn e il video è diventato virale sui social dove la anomala stretta di mano è già diventata un meme.