Roma-Bologna, Mourinho inizia il 2023 senza Abraham. Chance per Tahirovic

Filippo Biafora 04 gennaio 2023

La Roma è pronta a rimettere in moto il motore dopo la lunga pausa dovuta ai Mondiali disputati in Qatar. Allo Stadio Olimpico - l’impianto registra ancora una volta il tutto esaurito - la prima avversaria sarà il Bologna di Thiago Motta, uno degli scudieri di José Mourinho ai tempi del triplete interista. Per mettere in difficoltà il suo ex giocatore e iniziare il 2023 con il piede giusto lo Special One è pronto ad affidare il peso dell’attacco a Paulo Dybala, escludendo dalla formazione titolare Tammy Abraham. L’argentino, laureatosi campione del mondo, agirà da centravanti, con Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo a completare il tridente “leggero”.

L’altra sorpresa di giornata nell’undici titolare dovrebbe essere la scelta di Benjamin Tahirovic per una maglia dal primo minuto a centrocampo. Negli ultimi mesi Mourinho lo ha spesso coccolato ed elogiato ed ora è pronto a dargli la grande chance, mandandolo sin da subito nella mischia dopo l’apparizione da subentrato nell’ultima sfida di campionato contro il Torino, partita disputata prima della sosta. Tiago Pinto ha fissato l’obiettivo nella qualificazione alla Champions League e la Roma vuole immediatamente ripartire con il piede giusto per soddisfare le ambizioni della società.