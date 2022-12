Juventus, esplode il caso Angel Di Maria: "Via subito". L'ira dei tifosi

29 dicembre 2022 a

a

a

Caos Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara alla ripresa del campionato di serie A tra guai giudiziari e problemi in campo. Tutta colpa degli argentini, reduci dalla vittoria dei Mondiali di calcio in Qatar. Leandro Paredes e Angel Di Maria torneranno ad allenarsi alla “Continassa” solo il 2 gennaio (il francese Rabiot, invece, è rientrato un giorno prima, nda) e dunque non saranno disponibili per la trasferta contro la Cremonese, prevista per mercoledì 4 gennaio. Un “disinteresse” verso la maglia bianconera che ha scatenato l’ira dei tifosi.

I commenti dei supporter bianconeri sui social sono durissimi: “Io gli facevo fare 10 giorni dopo la finale e stop, prendono mezzo milione di euro al mese… direi che se li devono guadagnare in qualche modo…..!!!”; “Certo che Di Maria tiene alla Juve in modo commovente e continua a dimostrarlo… Arriva il 2 gennaio… io al ritorno lo lascerei andare… Lo stesso vale per Paredes, se entro giugno non dimostra quello per cui l’hanno preso”. In tanti chiedono più cuore ai giocatori, pena la cessione: “E se li svincolassimo? Risparmiamo sugli stipendi, facciamo rientrare Rovella e in fascia magari rientra Chiesa più Ake. E poi gli altri giovani” e un altro tifoso: “Via dalla Juventus subito nella sessione di mercato di gennaio”. C’è da precisare che è stato proprio l’allenatore della Vecchia Signora a concedere ai neo campioni del mondo Di Maria e Paredes, che finora hanno un po’ deluso in campionato, qualche giorno in più di riposo a seguito dei festeggiamenti in Argentina.