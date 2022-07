Wimbledon, Jannick Sinner supera John Isner e va agli ottavi

01 luglio 2022 a

Per la prima volta Jannick Sinner approda agli ottavi di finale di Wimbledon, battendo in tre set l’americano John Isner col punteggio di 6-4 7-6 6-3. A 20 anni, l’altoatesino è il più giovane tennista azzurro a raggiungere un tale traguardo in un torneo del Grande Slam nell’era Open.

Sinner non si ferma e vince ancora a Wimbledon: crescono le speranze di successo

Adesso agli ottavi lo attende una sfida "generazionale": domenica 3 luglio affronterà il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz che ha travolto 6-3 6-1 6-2 il tedesco Oscar Otte.

