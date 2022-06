Domenic Thiem fa arrabbiare i vicini con i gemiti eccessivi: gli strani rumori e il sospetto sui film hot

18 giugno 2022 a

a

a

Dominic Thiem ha confermato che non giocherà a Wimbledon, ma è al centro di un caso che fa sorridere. Il tennista austriaco, alla prese da un anno con problemi fisici, in particolare al polso, ha trovato comunque il modo di far parlare e scrivere di sé. Divertente quanto accaduto di recente a Thiem, nella sua Traiskirchen, una cittadina dell’Austria dove si sta allenando per tornare al meglio nel circuito.

Germania-Italia, azzurri umiliati: finisce 5-2. E Donnarumma litiga con la giornalista in diretta

Il tennista, come lui stesso ha raccontato, stava girando un documentario sul suo recupero dall’infortunio ma i vicini hanno chiamato la Polizia per i troppi rumori, credendo che Thiem stesse girando un film porno. «Non è la prima volta che mi succede. È sempre divertente e lo capisco, anche perché, a volte, quando mi alleno, urlo molto e faccio strani rumori», ha spiegato il giocatore di tennis austriaco.

Totti dice tutto: l'erede Pellegrini, i consigli a Zaniolo e il futuro di Dybala

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.