Roma, tegola per Marcell Jacobs: salta il Golden Gala per infortunio

Niente Golden Gala per Marcell Jacobs. Come si legge in una nota della Fidal, infatti, l’atleta azzurro che ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, non ha recuperato dall’infortunio patito la scorsa settimana: "Gli accertamenti effettuati nella giornata di oggi a Roma, all’Istituto di Scienza dello sport, dal campione olimpico Marcell Jacobs, successivi al problema muscolare emerso il 23 maggio scorso, hanno evidenziato che l’atleta non ha pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata la scorsa settimana. Su indicazione dello staff sanitario FIDAL, lo sprinter azzurro, insieme al suo tecnico Paolo Camossi, proseguirà gli allenamenti con un periodo di lavoro a media intensità, con obiettivo finale posto nella partecipazione ai Campionati del Mondo di Eugene e ai Campionati Europei di Monaco".

Quindi, spiega la federazione d'atletica, "tale pianificazione impedirà a Jacobs di partecipare ad alcuni eventi agonistici già programmati, a partire dal Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma". Non un momento fortunato per lo sprinter azzurro, che aveva subito una pesante intossicazione alimentare che lo ha colpito mentre era in Kenya.

