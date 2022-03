Max Allegri e la lite con Dybala: nello spogliatoio della Juventus saltano i nervi

Giada Oricchio 19 marzo 2022 a

La tensione nella Juventus fa litigare mister Allegri e Dybala? Dopo l’eliminazione dalla Champions League, sogno dei bianconeri da tempo immemorabile, la posizione dell’allenatore bianconero è traballante, la tifoseria è spaccata tra chi chiede le dimissioni e chi suggerisce un repulisti dello staff o dello spogliatoio. E qui si inserisce un’indiscrezione.

Allegri out? Tam tam sull'esonero del mister dopo la disfatta Champions

Secondo quanto riferisce “La Gazzetta dello Sport”, ieri ci sarebbe stato un “clamoroso litigio” tra Allegri e il pupillo argentino: “Dybala e Cuadrado sono andati da Allegri per fare una richiesta relativa ai piani per la giornata di oggi, la vigilia di Juve-Salernitana. Oggetto di discussione: il programma con il ritiro pre-partita e in particolare gli orari dell’allenamento di oggi. Una parte di squadra avrebbe voluto qualche ora di libertà in più e la coppia sudamericana, con Dybala uomo di responsabilità in quanto vice capitano, ne ha parlato con Allegri”.

Un peana che il mister livornese avrebbe ritenuto inopportuno alla luce del delicato momento della squadra. Così il confronto è degenerato in scontro. In particolare Allegri non avrebbe digerito che la richiesta venisse da Dybala il cui rinnovo si discuterà lunedì prossimo nonostante le frasi al veleno dell’ad juventino e i botta e risposta a distanza con la dirigenza della “Vecchia Signora”.

