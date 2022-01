Igli Tare al veleno sul mercato: "Dite solo balle, Muriqi non va al Cska e Sarri rinnova"

18 gennaio 2022 a

Intervista infuocata a Mediaset per il direttore sportivo della Lazio Igli Tare. Ai microfoni di Italia 1 nel prepartita della gara degli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese, il dirigente albanese risponde stizzito alle domande sui rinforzi chiesti da Sarri e le cessioni.

"Avete sentito le interviste sbagliate di Sarri - dice un furioso Tare - adesso portateci rispetto. Abbiamo problemi da risolvere, una volta risolti dobbiamo fare le cose. Abbiamo problemi con l'indice di liquidità che vanno risolti; quando lo faremo, se ci saranno situazioni che possano aiutare la squadra e Sarri, faremo il possibile".

Poi sulla cessione di Muriqi va ancora giù duro. "Dite balle, non è vero che è vicino al CSKA. Queste cose fanno male a voi giornalisti e a chi tifa la Lazio. Noi non prendiamo in giro le persone e sappiamo cosa dobbiamo fare, facciamo scelte condivise con l'allenatore. Chi fa disinformazione non è corretto".

Infine Tare è netto nell'annunciare il prossimo rinnovo di contratto dell'allenatore. "La firma di Sarri - dice il direttore sportivo - è vicina e lo è sempre stata".

