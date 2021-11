Sinner stende Hurkacz in due set. Poi la dedica a Berrettini

16 novembre 2021 a





Jannik Sinner si impone con un doppio 6-2 in 1 ora e 25 minuti sul polacco Hubert Hurkacz, numero 7 delle Atp Finals. L’azzurro, numero 9, è entrato da riserva al posto dell’infortunato Matteo Berrettini, ed è entrato in campo senza timori vincendo la sua prima partita alle Atp Finals. Erano 10 anni che una riserva non vinceva una partita alle Finals.

Dopo aver battuto il polacco Hubert Hurkacz ha scritto con un pennarello sulla telecamera "Matteo sei un idolo", dedicando il successo allo sfortunato Matteo Berrettini, con un cuore.

