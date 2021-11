Poker alla Bulgaria, la Svizzera stacca il pass per i Mondiali

15 novembre 2021 a

È dunque la Svizzera a qualificarsi per i Mondiali in Qatar, spedendo l’Italia agli spareggi. Gli elvetici si prendono il primo posto nel girone C, che vale il pass diretto, grazie al risultato di Belfast e alla contemporanea vittoria sulla Bulgaria a Lucerna per 4-0.

Il gol che sblocca la gara arriva al 48’ con Okafor, al 57’ raddoppia Vargas, quindi il tris di Itten che fa scattare la festa degli svizzeri prima del sigillo dell’atalantino Freuler al 91’.

