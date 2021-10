"Via le mani" a favore delle donne

Valentina Lo Russo 20 ottobre 2021 a

"Via le mani". Non potrebbe essere più eloquente e significativo il nome che gli organizzatori hanno dato alla regata contro la violenza sulle donne che domenica 24 ottobre sarà di scena sulle acque del Tevere dalle 9 alle 14 presso il Circolo Canottieri Roma, che ancora una volta spalancherà le porte della sua sede di Lungotevere Flaminio 39 alla oramai tradizionale regata di sensibilizzazione verso una piaga sempre più grande della società. Una gara e un'occasione d'incontro creata da Hands off Women, con il prezioso sostegno della Federazione Italiana Canottaggio e del Comitato regionale Lazio della Fic. Un momento di sport, amicizia e mondanità a sostegno delle preziosissime iniziative di Telefono Rosa, alla quale andrà il ricavato della giornata. Atleti amatori, master e pro' anche di altre discipline sportive, oltre ai sempre entusiasti personaggi noti del mondo dello spettacolo, torneranno a lanciare un messaggio forte e inequivocabile. Come per ogni edizione, anche quest'anno ci sarà una novità, ovvero quella di ampliare la desinenza femminile. "Quest'anno, penseremo infatti anche a un'altra donna trascurata: la Madre Terra- spiega il presidente del club giallorosso Paolo Vitale - presenteremo pertanto, primo Circolo remiero della Capitale, il Seabin, un nuovo strumento per salvaguardare la salute del nostro amato Tevere. Già plastic-free, il Canottieri Roma è particolarmente sensibile alle tematiche collegate all'inquinamento ambientale. Non a caso, ai nostri nuovi iscritti regaliamo una borraccia in alluminio riciclabile per invitare soprattutto le giovani generazioni, sin da subito, a un più corretto uso dei materiali". Collegato al galleggiante giallorosso intitolato allo storico socio Gian Piero Galeazzi e a suo padre Rino, il Seabin consentirà infatti la raccolta delle microplastiche presenti sul fiume. Preziosa alleata di "Via le Mani" sarà inoltre Roma Cares, la onlus legata ai concetti di responsabilità e sostenibilità costola dell'A.S. Roma.





"La manifestazione giunge alla sua nona edizione ma già da tempo è entrata a far parte della storia recente del club che ho l'onore di guidare - conferma il presidente del club giallorosso Paolo Vitale -. Ospitare questo evento è motivo di grande soddisfazione, in quanto riusciamo a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema particolarmente sentito da tutta la compagine sociale. Sosteniamo allora con gioia le iniziative come quelle di Telefono Rosa, che assistono le donne in difficoltà".





Gli equipaggi si confronteranno per un nobile scopo nelle categorie maschile, femminile e mista. Per il resto parleranno i gesti e la caparbietà delle donne e degli uomini che scenderanno in acqua. La lotta contro la violenza sulle donne coinvolge tutti e adesso... torna in voga.

