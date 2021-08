MotoGp, incidente spaventoso tra Pedrosa e Savadori: cos'è successo in pista

Giada Oricchio 09 agosto 2021 a

Tanta paura ma nessun ferito al GP di Stiria di MotoGP. Adesso si può parlare di immagini spettacolari però domenica in pista, in avvio di gara, si è temuto il peggio. La moto dell’italiano Lorenzo Savadori è entrata in collisione con quella dello spagnolo Dani Pedrosa e ha preso fuoco. Un rogo spaventoso con fiamme altissime e immediata bandiera rossa a sospendere la corsa.

Pedrosa si è rialzato ed è tornato ai box da solo, mentre per Savadori si è resa necessaria la barella e una visita medica per un violento colpo al braccio e alla caviglia. Per fortuna i medici hanno escluso danni per il pilota italiano che sarebbe rientrato in pista se la commissione di sicurezza non avesse intimato lo stop per motivi precauzionali. Intanto l’Aprilia del centauro è andata completamente distrutta. Alla fine, la gara del Red Bull Ring è stata vinta da Jorge Martin partito dalla pole position, davanti a Mir e Quartararo. Solo tredicesimo Valentino Rossi che ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica.

