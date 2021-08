Top Ganna a Tokyo 2020, l'Italia vince l'oro nell'inseguimento a squadre. Trionfo azzurro nel ciclismo

04 agosto 2021 a

Un altro oro per l'Italia. A far gioire alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è il ciclismo su pista, inseguimento a squadre. Il team azzurro composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonatham Milan è partito un po' in affanno ma poi ha chiuso una bellissima gara superando di misure la Danimarca.

Per la squadra azzurra è anche record del mondo. La Danimarca è stata battuta con il tempo di 3’42«032. Gli avversari sono stati superati di 166 centesimi. Per l’Italia è la sesta medaglia d’oro conquistata ai giochi olimpici di Tokyo 2020.

Il team azzurro, che ha migliorato ulteriormente il primato mondiale fatto registrare in semifinale, ha battuto in rimonta i danesi, capaci di portarsi avanti di 8 decimi. Nei tre giri finali decisivo il contributo di Ganna, che ha trascinato i compagni alla vittoria dell’oro. Il bronzo è andato all’Australia.

L’ultima medaglia olimpica, nella specialità, era arrivata a Messico ’68, grazie al bronzo conquistato da Luigi Roncaglia, Lorenzo Bosisio, Cipriano Chemello e Giorgio Morbiato, mentre l’ultimo oro era datato Roma ’60 e portava la firma di Luigi Arienti, Franco Testa, Mario Vallotto e Marino Vigna.

La vittoria dell’oro nell’inseguimento in pista "mi ha dato un’emozione da far piangere: fenomenali, non dico altro". Il ct del ciclismo azzurro Davide Cassani commenta così all’Adnkronos l’oro vinto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che hanno anche ritoccato il record del mondo. "Un oro che è loro e di Marco Villa. Io posso solo dire che ho goduto veramente per questa vittoria".

