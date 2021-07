Olimpiadi, Italia d'argento nella sciabola a squadre. Aldo Montano dice addio con una medaglia

28 luglio 2021 a

Un’altra medaglia per l’Italia: la squadra maschile di sciabola in finale per l’oro, non è riuscita a battere i coreani e ha comunque portato a casa un argento. Il team azzurro formato da Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berre è stato sconfitto 26-45. Medaglia di bronzo per l’Ungheria.

«Il capolavoro è stata la semifinale che è stata anche il congedo di Aldo che oggi credo proprio abbia fatto l’ultima gara della sua carriera», è il commento di Paolo Azzi, presidente della federazione italiana scherma commentando l’argento olimpico della squadra azzurra di sciabola nella finale persa contro la Corea del Sud.

«La semifinale di Aldo ce la ricorderemo, sapevamo che il ritmo dei coreani è tremendo per chiunque, erano loro i favoriti, ci provi ma non è questa la sconfitta che fa male - dice Azzi nella zona mista della Makuhari Messe - I ragazzi hanno dato il massimo, perdere Samele subito ha sicuramente pesato ma Aldo ha dato tantissimo in semifinale, ci hanno dato emozioni. Samele? Un problema al gluteo».

«Nell’assalto della semifinale quando l’Italia ha vinto contro l’Ungheria ho pensato per prima cosa a un immenso campione come Aldo Montano che ha raggiunto l’ennesimo obiettivo nell’ultima gara della sua vita dimostrando di potere fare ancora la differenza, e questo vale ancor di più della medaglia conquistata», sono le parole di elogio per il campione livornese che con l’argento nella

sciabola a squadre chiude la sua carriera dopo 5 olimpiadi dell’oro nel fioretto a squadre a Londra 2012, Valerio Aspromonte, sentito dall’Adnkronos.

