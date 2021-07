La Egonu portabandiera dell'Italia

Simone Vitta 20 luglio 2021 a

A sorpresa, ma poi nemmeno tanto. Sarà Paola Egonu, da molti considerata la pallavolista più forte al mondo, a portare la bandiera tricolore alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpiadi di Tokyo in programma venerdì prossimo. LO ha deciso il presidente del Coni Giovanni malagò, a capo della missione azzurra in Giappone, «Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato da parte del Cio per portare la bandiera olimpica», ha commentato euforica l’atleta veneta nata da genitori nigeriani. «Mi sono emozionata appena il presidente Malagò me l’ha detto perchè mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità. Esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta».

«Complimenti Paola! È arrivato il giusto riconoscimento al tuo valore sportivo. Per tutti noi italiani sarà un orgoglio vederti sfilare tenendo in mano la bandiera coi cinque cerchi...». Ha scritto su Twitter la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, commentando la scelta della pallavolista azzurra, che già alla vigilia della partenza della comitiva italiana per Tokyo era stata in lizza per essere portabandiera ufficiale: scelta che è poi ricaduta sulla coppia Rossi-Viviani. Insomma alla fine ci sarà un’azzurra in più, oltre a Elia Viviani e Jessica Rossi, che faranno sventolare il tricolore, a sfilare con la bandiera nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020.Una decisione senza precedenti quella di Giovanni Malagò, presidente del Coni, che già nella sera del 20 maggio aveva annunciato a Jessica Rossi ed Elia Viviani il loro ruolo di portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Mai prima d'ora i portabandiera dell'Italia sono stati due, una donna e un uomo, e quest'anno il nostro paese farà invece un passo in avanti, seguendo le indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale che da tempo suggeriva la doppia rappresentanza. Un segnale forte anche in termini di parità di genere dato che, sembra, l'Italia porterà a Tokyo 2021 lo stesso numero di atleti donne e uomini.

