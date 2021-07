Formula 1, Ferrari azzurra: nel Gp Silverstone l'omaggio all'Italia di Mancini

18 luglio 2021 a

La Ferrari è il marchio italiano per eccellenza e ha deciso di omaggiare la Nazionale di Roberto Mancini con una speciale livrea che si potrà ammirare durante il Gp di Silverstone. Nella corsa di Formula1 che si disputa in Gran Bretagna le monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz darà il giusto tributo ai Campioni d’Europa con la scritta “Grazie Azzurri” che comparirà sulla parte laterale del veicolo rosso. Dopo le feste in piazza anche a Maranello hanno voluto dare il giusto riconoscimento al gruppo azzurro.

