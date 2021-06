"L'indirizzo lo conosci..." Furto in casa, l'appello di Alessandro Matri al ladro: cosa rivuole indietro

15 giugno 2021 a

a

a

Brutta avventura per la famiglia di Alessandro Matri, che ha subito un furto in casa. Nel bottino portato via dalla residenza dei genitori dell'ex calciatore di Milan, Juventus e Lazio non solo oggetti di valore, ma anche qualcosa a cui l'ex azzurro era molto affezionato tanto da fare un appello social.

"Caro ladro che oggi sei entrato in casa dei miei genitori, tra le cose che ti sei preso ce ne è una che per te avrà sicuramente un valore relativamente economico ma per me ha un valore affettivo, ed è la maglietta del Milan del mio esordio In serie A. Lo so che a scriverlo qui non risolvo niente ma sia mai che ti venga recapitato questo messaggio e ti venga la magnifica idea di farmela riavere. Tanto ormai l'indirizzo lo conosci!!!", scrive l'ex calciatore sulle storie Instagram, non senza ironia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.