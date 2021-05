Manchester United, la rivolta dei tifosi contro i Glazer: così invadono l'Old Trafford prima della gara col Liverpool

02 maggio 2021 a

I tifosi del Manchester United hanno sfondato le barriere fuori dallo stadio e hanno invaso il campo all’Old Trafford per contestare la proprietà americana del club. La clamorosa protesta da parte di 200 supporter è andata in scena un’ora e mezza prima della partita di Premier League con il Liverpool. I fan hanno sono scesi in campo e hanno acceso fumogeni e intonato cori contro la società. I tifosi sono riusciti a eludere la sorveglianza davanti alla curva che ospita un mega-store. Molti di loro indossavano le sciarpe gialloverdi ispirate ai colori della prima maglia dello United, quando si chiamava Newton Heath. La tifoseria dello United è da tempo in aperta guerra contro la famiglia Glazer. Un’altra protesta si era svolta in precedenza davanti all’hotel usato dai calciatori dei Red Devils per il raduno pre-partita, con i tifosi che avevano cercato di impedire l’ingresso ai calciatori. L’allenatore Ole Gunnar Solskjaer ha difeso il diritto dei tifosi a protestare ma li ha invitati a usare metodi pacifici. Già il 22 aprile, dopo l’annuncio del progetto della Superlega, poi rientrato, i tifosi dei Red Devils furiosi per il progetto avevano contestato la società invadendo il centro di allenamento dello United.

Unbelievable , Manchester United fans have more minutes on the pitch than Donny Van De Beek .

#ManchesterUnited #MUNLIV #GlazersOut https://t.co/rzadZe0kcd — Moelana Catani (@Moe_Moola) May 2, 2021

