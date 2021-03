Su Sky riparte la stagione dei motori con Formula 1, MotoGP, Superbike e Formula E

Simone Pieretti 18 marzo 2021 a

Sky riaccende i motori. Presentata ieri la nuova stagione che offrirà la possibilità di essere in pole position direttamente dal divano di casa; Formula1, MotoGP, Superbike e FormulaE per trentasei weekend all’insegna della velocità e del brivido.

Tanti eventi sportivi, e altrettante novità, a partire dall’ingresso nella squadra di Sky Sport F1 del campione del mondo Nico Rosberg. La nuova stagione della Formula1 proporrà 23 Gran Premi che Sky proporrà in diretta sul canale dedicato di riferimento (Sky Sport Formula1 - canale 207). Sei Gran Premi (Doha, Spagna, Italia, Germania, San Marino e Valencia) verranno trasmessi in diretta in chiaro anche anche su TV8.

La nuova stagione è attesissima: è questo l’anno nel quale cui il campione in carica Lewis Hamilton avrà la possibilità di vincere l’ottavo titolo, diventando il pilota più vincente della storia della Formula1. Al tempo stesso il mondiale F1 vedrà il debutto di Mick Schumacher, figlio dello straordinario Michael Schumacher, ultimo pilota a portare al successo iridato la Scuderia Ferrari che quest’anno presenterà la nuova coppia formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Altrettanto atteso è la MotoGP che vedrà sette piloti italiani sulla linea di partenza. L’esordio di Luca Marini che correrà per la VR46 Avintia, è la novità più suggestiva della classe regina, dove ci sarà ancora Valentino Rossi - su Yamaha Petronas - pronto a iniziare la sua ventiseiesima stagione in pista tra i professionisti.

I weekend di motori saranno arricchiti dal campionato Superbike che partirà il prossimo 23 maggio con le tre classi World SBK, World Supersport e World Supersport 300. Sky Sport 24 seguirà per l’intera stagione il mondo dei motori, con approfondimenti in diretta dai circuiti; la programmazione prevede tre appuntamenti principali: Reparto Corse F1, Reparto Corse Moto e le rubriche Piet Walk (Formula1) e Racebook (MotoGP).

