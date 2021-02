Juve, altra frenata a Verona. Ora la Roma può superarla

Solo pari per i bianconeri al Bentegodi. Apre Ronaldo, risponde Barak. I giallorossi possono salire al terzo posto se battono il Milan

27 febbraio 2021 a

a

a

Continua il periodo nero della Juventus, che nell'anticipo del sabato sera a Verona non riesce ad andare oltre l'1-1, che forse anzi va stretto agli scaligeri. Succede tutto nel secondo tempo. Al 49' a sbloccare il match è Cristiano Ronaldo (26 gol in 29 partite stagionali) con un preciso rasoterra. Nel finale, però, il Verona guadagna campo e trova il pari al 78' con Barak che incorna un cross di Lazovic. Lo stesso Lazovic, qualche minuto dopo, costringe Szczesny a deviare un tiro che poi scheggia la traversa.

I bianconeri così falliscono l'obiettivo di avvicinarsi al Milan, salgono a 46 punti in classifica (i rossoneri sono a 49) e rischiano di essere scavalcati domani dalla Roma che ospita proprio il Milan all'Olimpico. Approfittando di questi incrocio, la capolista Inter potrebbe provare a scappare via ospitando in casa il Genoa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.