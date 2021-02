Atalanta-Real Madrid, migliaia di tifosi assembrati a Bergamo. Il precedente del Valencia, indignazione sui social

24 febbraio 2021 a

a

a

Stanno provocando grande indignazione sui social le immagini girate fuori dal Gewiss Stadium di Bergamo dove si gioca la sfida di Champions League tra Atalanta e Real Madrid.

Una folla di migliaia di tifosi dell’Atalanta ha accolto con cori, striscioni e fumogeni l’arrivo del pullman della squadra nerazzurra allo stadio, in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, disattendendo l’appello anti-assembramento dell’Ats di Bergamo, ripreso sui canali social anche dal club.

A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Accalcati, abbracciati, in moltissimi senza mascherina come mostrano queste immagini #AtalantaRealMadrid pic.twitter.com/tMLvhrVJyP — Rainews (@RaiNews) February 24, 2021

Il pullman è stato ’scortato' per lunghi tratti della città dai tifosi ed è arrivato allo stadio tra due ali di folla.

La mente va a precisamente un anno fa, il 19 febbraio scorso: la sfida di Champions league tra Atalanta e Valencia, disputata allo stadio di San Siro a Milano, venne considerata una delle principali cause per la diffusione del coronavirus nella provincia di Bergamo, tra le aree più colpite in Italia e non solo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.