Il Milan perde e Salvini si fa tre arance. Ecco l'auto-sfottò sui social

Non c'è calcolo politico che tenga quando è in ballo la fede calcistica. E così il leader della Lega Matteo Salvini non teme di vestire i colori della sua squadra, seppur in una serata infausta. Così si mostra dopo il derby della Madonnina che si è giocato stasera 21 febbraio a San Siro in cui l'Inter ha battuto per tre a zero i il Milan. Maglia rossonera e l'auto-sfottò è servito.

Avendo finito le pere, mi spremo 1, 2, 3 arance... Quando perdi contro qualcuno di più forte, non ci sono scuse: onore... Pubblicato da Matteo Salvini su Domenica 21 febbraio 2021

"Avendo finito le pere, mi spremo 1, 2, 3 arance... Quando perdi contro qualcuno di più forte, non ci sono scuse: onore ai vincitori. Ora si torna a lavorare coi tecnici della Lega per arrivare alla rottamazione delle cartelle esattoriali". Ecco, alla fine la notiziola per far sorridere magari qualche tifoso alle prese con pendenze fiscali.

Salvini ha vissuto la partita con partecipazione commentando anche su Instagram un post pubblicato dal club rossonero dopo la sconfitta 3-0 nel derby di Miano. “Sempre e comunque Forza Milan! Ma oggi, con Romagnoli, Rebic e altri così in campo, potevamo giocare fino a mezzanotte e non sarebbe cambiato niente. P.S. Togliere Ibra è una bestemmia”.

